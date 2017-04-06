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Самарские школьники напишут Всероссийские проверочные работы

Уже не первый год в Самаре школьники разных классов кроме обычных контрольных пишут всероссийские и региональные проверочные работы.

Раньше большинство из них были пробными и на аттестацию не влияли. Однако с этого года внесены некоторые изменения. О них рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина.

Она напомнила, что в прошлом году учащиеся 4-х классов впервые написали Всероссийские проверочные работы (ВПР).

- Результаты неплохие, уровень освоения предметов около 98%, - констатировала Светлана Юрьевна. - Но в некоторых учреждениях было отмечено завышение результатов в сравнении с другими проверочными, проводимыми на уровне школ. Кроме того, с целью выявления одаренных детей в проверочных работах сознательно не были помечены задания особой сложности. А в некоторых школах ребята разного уровня выполнили их, причем совершенно одинаково. Это дает повод задуматься. Замминистра подчеркнула, что подобные проверочные работы проводятся не для достижения определенных показателей.

- Нам крайне важна объективность, - отметила она. - Лишь реальный результат позволит увидеть общую картину, отдельные моменты, выявить пробелы, недостатки, причины и внести коррективы. Например, повысить квалификацию педагогов, доработать отдельные учебные программы, методические комплексы. Все это - для того, чтобы у ребят не было пробелов в знаниях, мешающих дальнейшему освоению учебной программы и получению необходимой каждому выпускнику образовательной базы.

В этом году пройдут Всероссийские проверочные работы в 5-х и 11-х классах. Причем, например, работы по истории будут с краеведческой направленностью. Для выпускников, как пояснила замминистра, проверочные работы должны отразить реальный уровень знаний по тем предметам, которые ребята не сдают в форме ЕГЭ. То есть не готовят специально.

В 2017 году участие школ в ВПР в 5-х и 11-х классах не является обязательным и проводится по решению школы. Результаты работ не влияют на годовую оценку, и даже не рекомендуется выставлять эти оценки в журнал. А вот в 4-х классах проведение единых проверочных работ с этого года для всех учебных заведений обязательно. Неудовлетворительный результат может сказаться на дальнейшей судьбе школьника: могут и на второй год оставить.

Проверяют ВПР школьные учителя, результаты затем вносятся в единую информационную систему. Далее с полученными данными работают эксперты.

Кроме всероссийских работ областным министерством образования проводятся и региональные контрольные. Как пояснила Светлана Бакулина, это позволяет повысить качество знаний по отдельным предметам. Чтобы подтянуть уровень освоения физики и разработать индивидуальные учебные планы для каждого ученика, уже более пяти лет дважды в год проводятся региональные контрольные по этому предмету. И если вначале уровень не преодолевших минимальный порог учащихся был более 10%, то в прошлом году лишь 1,8 %.

СПРАВКА «СГ»

С 18 апреля по 18 мая по всей стране будут проведены Всероссийские проверочные работы. На федеральном уровне их результаты используются для развития единого образовательного пространства страны, формирования единых ориентиров в оценке результатов обучения, мониторинга реализации федеральных государственных образовательных стандартов. На региональном - для диагностики качества образования, формирования программ повышения квалификации учителей.

С образцами вариантов для проведения ВПР в 4, 5 и 11-х классах можно ознакомиться на сайтах Федерального института педагогических измерений www.fipi.ru и Федерального института оценки качества образования www. fioco.ru.

В рамках ВПР школьники сдают:

4 класс - русский язык (диктант и работа с заданиями), математика, окружающий мир;
5 класс - русский язык, математика, история, биология;
11 класс - история, география, химия, биология. По желанию ученика проверочная работа по географии может быть проведена не в 11-м, а в 10-м классе.
Даты проведения ВПР:
18.04.2017 г. - старт Всероссийских проверочных работ, проверочные работы по русскому языку в 4-х классах (часть 1 - диктант) и в 5-х классах;
19.04.2017 г. - проверочные работы по географии в 10-х и 11-х классах;
20.04.2017 г. - проверочные работы по русскому языку в 4-х классах (часть 2), по математике в 5-х классах;
25.04.2017 г. - проверочные работы по математике в 4-х классах, по истории в 5-х классах, по физике в 11-х классах;
27.04.2017 г. - проверочные работы по окружающему миру в 4-х классах, по биологии в 5-х классах, по химии в 11-х классах;
11.05.2017 г. - проверочные работы по биологии в 11-х классах;
18.05.2017 г. - проверочные работы по истории в 11-х классах.
Дата: 6 апреля 2017 , 12:03
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Автор текста: Ирина Соловьева
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