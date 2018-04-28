Самарские школьники могут получить свой первый паспорт на торжественной церемонии в Москве

Принять участие в акции может каждый школьник, которому исполняется 14 лет в период между двумя значимыми датами: с 12 апреля (День космонавтики) по 12 июня (день России).Для участия необходимо до 30 апреля загрузить портфолио о своих достижениях в учебе, спорте, творческой общественной деятельности на сайт рдш.рф и продублировать на почту konkurs.patriot@ruy.ru. Затем нужно разместить в соцсетях видеообращение «Что значит быть гражданином РФ». Лучшим вручат паспорта в Москве.