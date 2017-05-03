Самарские школьники будут нести почетную караульную службу у Вечного огня

Эти ребята отличились в учебе и общественно-полезных акциях.



Как сообщает горадминистрация, 9 мая с 9:00 до 16:00 – на Посту №1 у Вечного огня на площади Славы караульную службу будут нести лучшие ученики школы №132, а также кадеты школ №95 и №170.



Также 4 мая в 15:00 на базе Центра дополнительного образования «Экология детства» (Студенческий переулок, д. 2) откроется музей «Пост №1 в Самаре: из прошлого в будущее!».



Экспозиция музея будет включать в себя следующие разделы:



- «Они были первыми» (о создателях Поста №1);

- «Крылья над Волгой» (основание мемориального комплекса Вечного огня);

- «Они воспитали патриотов» (о педагогах, воспитавших участников Поста №1 в Самаре);

- «Творим историю сегодня» (вклад самарских школьников в возобновление патрульно-постовой службы);

- «Страницы летописи Самарской пионерской организации» (к 95-летию).