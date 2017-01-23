Самарские семьи приглашают в Музей модерна на новый арт-проект

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В этот же день здесь стартует навый арт-проект, который предлагают самарцам Совет семей и семейный Театр детской модыБожья коровка». Он носит название: «Вместо гаджета. Цель проекта - дать возможность детям, склонным все свободное время просиживать за компьютером и другими устройствами, заняться творчеством.Инициаторы арт-проекта предварительно уже опробовали его. Они пригласили детей в музей, предложив выбрать для мамы на выставке платье. Затем, с помощью родителей, ребята воплотили в технике аппликации костюмы на бумаге. И им это пришлось по вкусу!Ольга Степанова, руководитель проекта призывает:- Дорогие родители, оторвитесь в воскресенье вместе с детьми от компьютеров! Пусть они запомнят этот день, проведённый в музее - в творчестве и вместе с вами!