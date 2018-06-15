«Самарские распределительные сети»: «Селфи вблизи энергообъектов может стать последним»

Столь модное в современном мире увлечение как селфи заставляет ради лайков и популярности придумывать все новые сюжеты.



Самые популярные из них – фото на высоте, ради которых молодежь забирается на крыши домов, ж/д вагоны и ЛЭП. И часто такое селфи – последнее фото в телефоне незадачливого «руфера», который в погоне за популярностью потерял свою жизнь.



Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети» в очередной раз предупреждают: в охранных зонах воздушных линий электропередачи и в их непосредственной близости категорически запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу энергообъектов и причинить вред жизни и здоровью людей.



Получить удар током можно, не касаясь провода, а приблизившись к нему на недопустимое расстояние. Поражение может произойти даже через воздух, вследствие того, что провода линий электропередачи находятся под высоким напряжением, и между электроустановкой и телом человека возникнет электрическая дуга. Так произошло в селе Ташла Самарской области. Подросток поднялся по металлической опоре, приблизившись к токоведущим частям на расстояние менее допустимого. Мальчик погиб на месте.



По той же причине опасно использовать и монопод при фотографировании возле энергообъектов. Существует высокий риск не рассчитать длину такого штатива и попасть под напряжение, получить травмы несовместимые с жизнью.



Обращайте внимание на предупреждающие знаки «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение!», которые размещены на опорах воздушных линий электропередачи, ограждениях и дверях электроустановок. Категорически запрещается приближаться к опорам, залезать на них (или на деревья вблизи электроустановок) и играть под воздушными линиями электропередачи. Нельзя открывать двери и заходить внутрь трансформаторных подстанций и прикасаться к элементам энергооборудования. Запрещается приближаться к провисшей или оборванной линии электропередачи менее чем на 8 метров – это смертельно опасно!



Запрещается рыбачить вблизи линий электропередачи, нарушать охранные зоны линий, набрасывать на провода посторонние предметы, проводить любые работы под воздушными линиями.



Помните сами и расскажите детям: неукоснительное соблюдение элементарных правил электробезопасности сохранит вам жизнь.