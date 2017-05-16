Самарские приставы впервые арестовали за долги огнестрельное оружие

Гражданин взял в одном из банков кредит на 55,8 тысячи евро и 5,5 тысячи долларов.



По данным пресс-службы судебных приставов, мужчина не выплачивал ссуду в установленные сроки, и банк обратился в суд для возврата денег. Судом была назначена сумма задолженности в рублях, учитывая курс иностранной валюты. Всего мужчина задолжал банку свыше 4 миллионов рублей.



Было возбуждено исполнительное производство о взыскании денег с гражданина. Судебные приставы впервые в области составили акт описи и ареста боевого оружия. В счет погашения долга были арестованы две самозарядные модели «Сайга-МК», бесствольный травматический пистолет марки «ПБ-4-1 ОСА» и травматический пистолет ИЖ-79-9Т «Макарыч». Отметим, что это первый в Самарской области случай, когда приставы накладывают арест на огнестрельное оружие.



Арестованное имущество оставлено на хранение должнику без права пользования им. В настоящее время Росимущество оформляет лицензии на реализацию боевого оружия. Если мужчина так и не выплатит долг, то после получения организацией разрешения арестованное имущество будет реализовано в счет погашения задолженности.