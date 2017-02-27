Самарские приставы изменили график приема граждан
Теперь он осуществляется во вторник с 09.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.00.
Заместители старшего судебного пристава принимают граждан по средам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Начальники отделов – старшие судебные приставы ведут прием во вторник с 09.00 до 13.00, в четверг - с 13.00 до 18.00.
Адреса и телефоны отделов судебных приставов можно уточнить на официальном сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Контакты».
Добавим, записаться на личный прием можно при помощи сервиса «Электронная очередь записи на личный прием» (располагается на официальном сайте управления). Встреча проводится в течение первых двух часов времени, установленного графиком приема: начальниками отделов — старшими судебными приставами и судебными приставами — исполнителями — во вторник с 09.00 до 11, в четверг с 13.00 до 15.00.
Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются в установленные дни и часы после окончания приема записавшихся с помощью электронного сервиса.
Заместители старшего судебного пристава принимают граждан по средам с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Начальники отделов – старшие судебные приставы ведут прием во вторник с 09.00 до 13.00, в четверг - с 13.00 до 18.00.
Адреса и телефоны отделов судебных приставов можно уточнить на официальном сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Контакты».
Добавим, записаться на личный прием можно при помощи сервиса «Электронная очередь записи на личный прием» (располагается на официальном сайте управления). Встреча проводится в течение первых двух часов времени, установленного графиком приема: начальниками отделов — старшими судебными приставами и судебными приставами — исполнителями — во вторник с 09.00 до 11, в четверг с 13.00 до 15.00.
Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются в установленные дни и часы после окончания приема записавшихся с помощью электронного сервиса.
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