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Самарские предприятия просят изменить проект реконструкции Заводского шоссе

По словам их представтелей, если проект не изменят, это создаст сложности для местных предприятий.

Весной прошлого года в Самаре был начат ремонт Заводского шоссе. Реконструкция затрагивает участок от улицы XXII Партсъезда до Авроры. В 2017-м был отремонтирован отрезок от Авроры до дома №13 на Заводском шоссе. Работы вызвали ряд замечаний - в проекте оказались не учтены некоторые важные моменты, в частности, не предусмотрены заезды на территории расположенных вдоль магистрали предприятий. Со временем благодаря налаженному взаимодействию всех заинтересованных структур недочеты были устранены.

Осенью подрядная организация должна приступить ко второму этапу реконструкции. Обновят отрезок от дома №13 на Заводском шоссе до улицы XXII Партсъезда. На участке магистрали планируется обновить инженерные сети, обустроить примыкания к набережной реки Самары, улицам Ближней, Профильной, Мальцева, XXII Партсъезда и подъезды к предприятиям. В данный момент проект реконструкции находится на государственной экспертизе. Однако члены общественного совета, созданного при администрации Советского района, отмечают: если он будет реализован в таком виде, предприятия не смогут продолжить работу в привычном режиме.



- Учитывая ошибки прошлого, к работе над проектом реконструкции уже на начальном этапе подключились члены районного общественного совета, в который входят представители расположенных на Заводском шоссе предприятий, - рассказывает председатель совета, генеральный директор ЗАО АФ «Перспектива» Леонид Литвиненко. - Нам удалось выявить ряд слабых моментов. Главный из них - наличие по центру Заводского шоссе двойной сплошной линии, исключающей левосторонний съезд, а также левосторонний выезд на дорогу.

С территории каждого крупного предприятия ежесуточно отправляется более сотни грузовых автомобилей. Пересечь сплошную линию они не смогут, а значит, им придется двигаться до кольца на Мальцева, чтобы там развернуться, и затем ехать в обратную сторону. На этой развязке и сейчас постоянные пробки, а если в этот поток вольются еще сотни грузовых машин?

Для решения вопроса было проведено несколько совещаний, в которых приняли участие представители департамента градостроительства, департамента транспорта, районной администрации, ГИБДД, руководители расположенных на Заводском шоссе предприятий. По словам Литвиненко, пока вопрос организации движения так и не решен.

- Общественный совет приготовил письма на имя главы города,
председателя городской думы и руководителя департамента градостроительства с просьбой не оставлять проблему без внимания, - рассказал он. - На наш взгляд, необходимо предусмотреть восемь левосторонних съездов, располагающихся в районе крупных предприятий. Если этот вопрос не урегулировать вовремя, организации не смогут работать в нормальном режиме.



О проблемных моментах реконструкции Заводского шоссе 

Леонид Литвиненко, председатель общественного совета, гендиректор ЗАО АФ "Перспектива":
Мы провели несколько совещаний: 31 мая в департаменте градостроительства, 7 июня - на территории одного из заводов. На встречах присутствовали все заинтересованные стороны, но к общему мнению мы пока не пришли. Проектировщики ссылаются на ГИБДД, запрещающую делать прерывистую линию, которая сделала бы возможным поворот налево. Инспекция предлагает установить светофоры. Возможно, это действительно выход, хотя на первой очереди шоссе никаких светофоров нет, там прерывистые линии.

Елена Ахтырская, руководитель управления экономики и финансов администрации Советсткого района:
Замечания, с которыми мы столкнулись при реконструкции первой очереди Заводского шоссе, были учтены при проектировании второй очереди. В прошлый раз нареканий было гораздо больше, потому что взаимодействие всех заинтересованных структур удалось наладить, когда работы уже начались. Теперь представители компаний напрямую общаются с проектировщиками, высказывают свои пожелания. Проектировщики, в свою очередь, неоднократно выезжали на предприятия, знакомились с ситуацией на местах. Думаю, общими усилиями будет найдено верное решение.

Дмитрий Прасковьин, замдиректора Амарского завода керамических материалов: 
Наши принципиально важные предложения проектировщики учли практически в полном объеме. Например, относительно перекладки коммуникаций. Что касается организации дорожного движения, здесь многое регулируется законодательством, требованиями безопасности, поэтому какие-то предложения учитывают полностью, какие-то частично, а от каких-то приходится отказываться. Пока вопрос с левосторонними поворотами не решен. В целом хочу отметить, что совместная работа над проектом дала свои плоды. Его редакция, которую нам представили полгода назад, значительно отличается от того, что мы видим сегодня.

Дата: 21 июня 2018 , 12:25
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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