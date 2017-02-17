Самарские полицейские задержали двух водителей, скрывшихся с мест ДТП

В микрорайоне Крутые Ключи произошли два похожих происшествия.



Первое ДТП было зарегистрировано на бульваре Ивана Финютина. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 26-летний водитель «пятнадцатой» наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре», после чего спешно покинул место ДТП.



Аналогичный случай произошел на улице Мира. По предварительной версии полицейских, 34-летний водитель автомашины Volkswagen Lupo нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и сбил 9-летнего мальчика. Ребенок перебегал дорогу в установленном месте без сопровождения взрослых. Сразу после этого автомобилист скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшему первую помощь.



Дети получили травмы различной степени тяжести - девочке назначено амбулаторное лечение, а мальчик был госпитализирован.



Вскоре полицейские установили личности нарушителей и задержали их. Причастность мужчин к ДТП подтвердили и механические повреждения их машин, характерные для подобных аварий.



В отношении обоих автомобилистов составлены административные протоколы по фактам оставления водителями места ДТП, участниками которых они являлись. В настоящее время по фактам аварий проводятся проверки.





