Самарские полицейские раскрыли изнасилование, совершенное 6 лет назад

Преступление было совершено в сентябре 2011 года в Самаре.



По данным полиции, поздно вечером 20-летняя местная жительница возвращалась домой. Когда девушка открывала дверь в подъезд, к ней подбежал мужчина и ударил сзади по голове. Потом злоумышленник затащил ее в ближайший гаражный массив и изнасиловал. Придя в себя, потерпевшая попыталась дать отпор нападавшему, после чего он убежал.



В тот же день девушка сообщила о случившемся в полицию. По факту насильственных действий сексуального характера было возбуждено уголовное дело. Установить предполагаемого злоумышленника долгое время не удавалось, но его розыск не прекращался.



Спустя некоторое время сотрудники полиции получили сведения о возможной причастности к преступлению ранее судимого 37-летнего жителя Самарской области. Важную роль сыграли результаты проведенных биологических экспертиз. Сейчас подозреваемый отбывает наказание в одной из исправительных колоний региона за совершение грабежа и разбойного нападения.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.