Самарские полицейские нашли предполагаемого вора, укравшего телефон у пассажира маршрутки

По данным полиции, жительница Самары ехала в маршрутке. Выйдя из общественного транспорта, она обнаружила, что замок ее сумки расстегнут и в ней не хватает сотового телефона стоимостью около 24 000 рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.Полицейские установили автобус, на котором ехала женщина и возможное время кражи. Вскоре оперативники разыскали предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался 30-летний житель Самары, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи и грабежа.В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям и выясняют местонахождение похищенного сотового телефона.