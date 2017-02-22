Самарские полицейские ищут водителя, сбившего молодую девушку
Дорожное происшествие произошло 21 февраля в 16:30 на улице Гаражной в Октябрьском районе.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного авто ехал со стороны 4-го проезда в направлении 3-го. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил 22-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре». Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей первую помощь.
Девушка получила телесные повреждения, с которыми самостоятельно обратилась за помощью в одну из городских больниц. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности произошедшего.
Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просьба обращаться по телефонам: (846) 373-78-78; (846) 951-91-21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что водитель неустановленного авто ехал со стороны 4-го проезда в направлении 3-го. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист сбил 22-летнюю девушку, переходившую дорогу по «зебре». Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей первую помощь.
Девушка получила телесные повреждения, с которыми самостоятельно обратилась за помощью в одну из городских больниц. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают предполагаемого виновника аварии и устанавливают все подробности произошедшего.
Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности скрывшегося автомобилиста, просьба обращаться по телефонам: (846) 373-78-78; (846) 951-91-21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по Самаре) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
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