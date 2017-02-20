Самарские полицейские ищут водителя, сбившего 12-летнюю девочку

Авария случилась днем 14 февраля в 14:30.



По данным горГАИ, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал по пр. Кирова в сторону ул. Физкультурная. Напротив дома № 141по пр. Кирова он сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемой "зебре". После ДТП водитель скрылся.



Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу, ее госпитализировали.



Госавтоинспекция Самары просит откликнуться очевидцев аварии. Располагающих какой-либо информацией просят обращаться по адресу: Самара ул. А. Матросова, 153 а или позвонить по телефонам: 8-987-950-73-40- отделение розыска; 951-91-21 - дежурная часть.