Самарские полицейские ищут потерпевших от действий предполагаемого грабителя

Мужчина ограбил минимум двух людей в Железнодорожном районе.



Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, днем на улице Мориса Тореза прямо при владелице автомобиля, которая сидела в салоне, из машины неизвестный украл сумку.



Спустя несколько часов на улице Промышленности жертвой ограбления стала 36-летняя жительница Самары. Женщина возвращалась домой, когда к ней подбежал незнакомец, ударил ее и сорвал с шеи золотую цепочку. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию и в больницу. В тот же день предполагаемый злоумышленник был задержан при попытке сбыта похищенной цепочки. Местные жители вовремя сообщили в полицию о подозрительном мужчине, находившемся возле одного из городских ломбардов.



Сейчас по фактам грабежей возбуждены уголовные дела. Все, кто также пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, могут обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам дежурной части отдела полиции № 9 Управления МВД России по г. Самаре: 373-73-51, а также по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).