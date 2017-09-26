Самарские полицейские ищут очевидцев августовского ДТП

Авария произошла 14 августа в 3 часа ночи.



По данным горГИБДД, 38-летний водитель на Ладе Приоре ехал по улице Ново-Вокзальной со стороны Юных Пионеров в направлении Нагорной. В районе дома № 108 на Ставропольской мужчина выехал на газон, наехал на бордюр и потом на столб. После этого машина перевернулась, продолжила движение по инерции и врезалась в информационный щит и потом в остановку. Водитель с травмами был доставлен в больницу.



Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев аварии. Необходимо обращаться по адресу: Самара, ул. Александра Матросова, 153А (кабинет №3) или звонить по телефонам: 89879507340 - отделение розыска; 951-91-21 – дежурная часть, либо в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области по телефону 278-10-14.