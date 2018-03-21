Самарские политики оценили роль общественных наблюдателей на выборах Президента России

Важную роль в росте явки сыграли общественные наблюдатели, считает Виктор Сойфер.- Институт общественных наблюдателей возродился после соответствующих указов президента в декабре 2017 года, - напоминает он. - В регионе на избирательные участки вышли порядка 3 тысяч наблюдателей. Это, безусловно, способствовало повышению активности электората. В Общественной палате была создана специальная группа, контролировавшая их работу. Судя по первому впечатлению, люди работали добросовестно и по полной программе. Они проходили обучение, поэтому хорошо знают права избирателей, понимают свои обязанности,-сказал он.Председатель Общественной палаты выразил надежду на то, что потенциал сформировавшегося корпуса наблюдателей будет иметь длительный эффект: «Наличие большого количества активных граждан стимулирует отношение жителей региона к выборам. Когда люди видят, как их соседи контролируют происходящее на участке, они сами приобретают желание пойти на выборы».Также Виктор Сойфер обращает внимание на то, что представители участковых комиссий, избиратели и наблюдатели сделали все, чтобы выборы были прозрачными: «Каких-либо серьезных нарушений на выборах замечено не было, хотя мониторинг проводился постоянно. Были технические неровности, которые никоим образом не влияют на результат», - говорит он.Лидер фракции КПРФ в Самарской губернской думе Алексей Лескин также отметил важную роль наблюдателей.- Присутствие любого наблюдателя - хоть местного, хоть международного - хорошо влияет на членов избирательных комиссий. Их задача - помочь избиркомам провести процедуру голосования в рамках правого поля. Наблюдателей от КПРФ мы, например, обучали два месяца. Мы даже сымитировали избирательный участок в учебной аудитории, чтобы людям потом было проще работать в реальной обстановке. И надо сказать, что в результате эти выборы прошли стерильно, - подчеркнул он.Секретарь регионального отделения «Единой России» Екатерина Кузьмичева подчеркивает, что выборы были проведены строго в рамках правового поля и нигде не было нарушено конституционное право граждан проголосовать.- Такое количество международных и общественных наблюдателей подтверждает чистоту и прозрачность выборов. В конечном итоге и наши оппоненты подтвердили это, - комментирует она. - Выборы прошли честно, легитимно, прозрачно. В адрес нашего региона практически не было нареканий, это буквально единичные случаи. Причем это технические замечания, а не принципиальные нарушения предвыборного законодательства.В Тольятти явка на прошедших выборах составила 60,5%.Активнее других голосовал Комсомольский район, где явка составила 64,6%. В Автозаводском районе на участки пришли 60,23% избирателей, в Центральном - 58,3%. На избирательных участках Тольятти работали 527 независимых наблюдателей.Куратор общественных наблюдателей от Общественной палаты Самарской области по Комсомольскому району Александр Дроботов отмечает высокий уровень подготовки членов участковых избирательных комиссий.- Отдельное спасибо наблюдателям от общественных организаций, политических партий и Общественной палаты РФ, которые своевременно поправляли членов избирательных комиссий, если те допускали незначительные отклонения от процедуры. Думаю, практика применения общественных наблюдателей будет дополнена, и они продолжат свою работу на предстоящих выборах в сентябре 2018 года, - отметил он.