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В Самаре на 53 перекрестках установят комплексы фото- и видеофиксации нарушений

В Самаре проводится много мероприятий по обеспечению безопасности движения на магистралях.

Одно из них - последовательное развитие системы фото- и видеофиксации. В нынешнем году при поддержке региональных властей ГИБДД добавляет к существующим новые комплексы, способные выявлять и снимать нарушителей. Камеры не вешают повсеместно, на каждом столбе. Их устанавливают на участках, где чаще всего случаются аварии.

Камеры в режиме реального времени передают информацию в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, от которого водителям и приходят штрафы. Оборудование в строю 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году, в жару и в мороз, в любую погоду. От вандалов его защищают прочные корпуса.

Начальник центра, подполковник полиции Александр Щедрин рассказал, что до конца лета в губернии стационарными комплексами оснастят 73 перекрестка, в Самаре - 53. Они уже появляются на улицах Гагарина, Победы, Стара-Загора, Ново-Вокзальной, на пр. Кирова. Комплексы контролируют проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, движение по встречной полосе, с выключенным светом фар.

Также в области появится 50 новых комплексов (в Самаре - 16), которые отслеживают нарушения скоростного режима в потоке транспорта и выезд на «встречку». По словам Александра Щедрина, это современное оборудование, причем отечественной разработки, Госавтоинспекция ранее такое не применяла. Комплексы охватывают вниманием до четырех полос, от них не ускользает ни одна цель. Определяют «гонщика» как на попутном, так и на встречном направлении.

Кроме того, на дорогах продолжает работать 146 передвижных комплексов, фиксирующих только превышение скорости. Это камеры на треногах, которые можно установить где угодно.

В 2016 году устройства запечатлели около 1,8 млн нарушений. За четыре месяца текущего - почти 480 тыс., что значительно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2017-м водители оштрафованы на 360 млн рублей. Большинство, получив наказание, в следующий раз стараются не нарушать правила, становятся более дисциплинированными.

"Комплексы автоматической фиксации позволяют поднять дисциплину на дорогах, что снижает аварийность", - считает Александр Щедрин. По его словам, в Самарской области комплексы не ошибаются. По крайней мере, такие случаи не выявлены. Не было и фактов, когда номера авто были засвечены, например, из-за пленок, наклеенных водителями.

Планируется, что в будущем комплексы будут фиксировать и иные виды нарушений. Поворот не из того ряда, нарушение правил разметки. Однако техника все-таки не заменит людей. Возможность неожиданной встречи с инспектором ДПС по-прежнему заставляет автомобилистов быть собранными, пристегиваться, снижать скорость, пропускать пешеходов. И сотрудник ГИБДД не привязан к месту, может быстро перемещаться, в том числе догонять и задерживать злостных нарушителей.  
Дата: 25 мая 2017 , 13:35
205
Автор текста: Лариса Дядякина
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