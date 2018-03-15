Самарские «отличники» по нормам ГТО покажут свои умения на региональном уровне

В спортивном мероприятии примут участие команды (2 мужчины и 2 женщины в возрасте от 18 до 49 лет), относящиеся к VI-VIII ступеням комплекса ГТО и показавшие лучшие результаты на городском этапе.Команды, победители и призеры соревнований фестиваля, награждаются памятными кубками и дипломами министерства спорта Самарской области, а участники команд - медалями.Открытие фестиваля состоится в пятницу, 16 марта, в 14:00, регистрация команд – с 12:30, сообщает областное минспорта.