Самарские музыканты записали клип, посвященный Честеру Беннингтону и Крису Корнеллу

В сети появился клип с участием самарских музыкантов Алексея Психического и Андрея Виданова. Они исполнили кавер на песню группы Linkin park - One More Light. Год назад вышел последний альбом этого популярного коллектива.Клип самарские музыканты посвятили солисту Linkin Park Честеру Бенингтону и не менее известному Крису Корнеллу, который выступал в составе Soundgarden и Audioslave. Оба погибли, покончив жизнь самоубийством в 2017 году.