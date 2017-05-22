Самарские музеи распахнули свои двери перед посетителями
Самарцы могли с пользой и удовольствием провести субботний день, путешествуя с самого утра и до вечера по многочисленным музеям столицы губернии, в каждом из которых их ждали лекции, концерты, квесты и театрализованные представления.
Детская картинная галерея пригласила маленьких самарцев в обустроенный во дворике Дома Клодта «Город мастеров» и на выставку, посвященную славянской письменности и авторам русского алфавита святым Кириллу и Мефодию.
Литературный музей подготовил путешествие в сказку «Золотой ключик» и познакомил маленьких жителей нашего города с хранителем нашего города – Самариком. На одной из аллей сиреневого сада усадьбы Алексея Толстого можно было пообщаться с автором книг об этом сказочном персонаже – молодой писательницей Марией Пашининой.
А вечером для взрослых здесь открылась сцена, на которой выступали джазовые музыканты и чтецы китайской поэзии Серебряного века. В это время рядом, во дворе Музея Модерна, самарцы с восторгом встречали внука Льва Термена - изобретателя первого электронного музыкального инструмента – терменвокса. Петр Термен исполнил на нем под аккомпанемент фортепьяно несколько произведений Рахманинова.
Даже Художественный музей впервые впустил посетителей в свой дворик: здесь, что удивительно для этого храма классического искусства, был организован праздник для юных почитателей современной поп-культуры – с выступлением групп, исполняющих альтернативный рок и бит-бокс и соревнованием мастеров граффити. А в коридорах самого музея играл джазовый оркестр, на стены проецировались картины российских последователей Энди Уорхола. В мраморном зале музея шел драматический спектакль про судьбы современных женщин на фоне выставки московских художников «Невидимки за человечность».
Большую и интересную программу подготовили также коллективы музеев имени Петра Алабина, имени Фрунзе, дом-музей Ленина и другие, которые работали до полуночи. Так что самарцам было не до сна!
Детская картинная галерея пригласила маленьких самарцев в обустроенный во дворике Дома Клодта «Город мастеров» и на выставку, посвященную славянской письменности и авторам русского алфавита святым Кириллу и Мефодию.
Литературный музей подготовил путешествие в сказку «Золотой ключик» и познакомил маленьких жителей нашего города с хранителем нашего города – Самариком. На одной из аллей сиреневого сада усадьбы Алексея Толстого можно было пообщаться с автором книг об этом сказочном персонаже – молодой писательницей Марией Пашининой.
А вечером для взрослых здесь открылась сцена, на которой выступали джазовые музыканты и чтецы китайской поэзии Серебряного века. В это время рядом, во дворе Музея Модерна, самарцы с восторгом встречали внука Льва Термена - изобретателя первого электронного музыкального инструмента – терменвокса. Петр Термен исполнил на нем под аккомпанемент фортепьяно несколько произведений Рахманинова.
Даже Художественный музей впервые впустил посетителей в свой дворик: здесь, что удивительно для этого храма классического искусства, был организован праздник для юных почитателей современной поп-культуры – с выступлением групп, исполняющих альтернативный рок и бит-бокс и соревнованием мастеров граффити. А в коридорах самого музея играл джазовый оркестр, на стены проецировались картины российских последователей Энди Уорхола. В мраморном зале музея шел драматический спектакль про судьбы современных женщин на фоне выставки московских художников «Невидимки за человечность».
Большую и интересную программу подготовили также коллективы музеев имени Петра Алабина, имени Фрунзе, дом-музей Ленина и другие, которые работали до полуночи. Так что самарцам было не до сна!
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