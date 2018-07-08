Самарские музеи приглашают в особняк Курлиной и в усадьбу Толстого. Программа на июль
Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького (ул. Фрунзе, 155) и Музей модерна (ул. Фрунзе, 159) в июле предлагают провести вместе семейный выходной, увидеть показ немого кино и совершить путешествие с персонажами художественных произведений.
Самарский литературномемориальный музей имени Горького
Мероприятия для детей (6+):
Самарский литературномемориальный музей имени Горького
Мероприятия для детей (6+):
8 июля (вс) с 12.00 «Книга сказок Владимира Сутеева, или Мы ищем кляксу».
Интерактивное занятие, посвященное 115-летию писателя.
Владимир Сутеев написал много детских сказок. Остроумные, веселые, добрые книги знакомы детям всего мира.
Гости усадьбы отправятся в погоню за кляксой, «оживят» сказку, решат необычные задачи, побывают на спортивной рыбалке, узнают голоса животных и птиц, нарисуют дом для капризной кошки.
15 июля (вс) с 12.00 калейдоскоп литературных сказок и сказочных приключений.
Маленьких посетителей приглашают в путешествие по произведениям Носова, Пушкина, Андерсена, Сент-Экзюпери, Линдгрен.
Им предстоит самим изобразить героев некоторых сказок, проявив свои актерские способности; пройти удивительные испытания, где нужно проявить догадку и сообразительность, выполнить интересные задания и найти клад. Их также научат делать любимый цветок Маленького Принца - розу.
22 июля (вс) в 11.00 «Сказка про кролика Питера».
Всех желающих ждет волшебный мир известной английской писательницы Беатрикс Поттер.
Юные посетители послушают знаменитую сказку про отважного крольчонка Питера, нарисуют забавные иллюстрации, весело поиграют. И все это в уютном летнем саду усадьбы.
29 июля (вс) с 11.00 Детское занятие «Приключения Петсона и Финдуса» по книге Свена Нурдквиста «Именинный пирог».
В последнее воскресенье июля юным читателям предлагают познакомиться с классикой современной скандинавской литературы.
На каждый день рождения котенка Финдуса старик Петсон печет особый именинный торт. Вот только на этот раз это будет не так просто. Ведь оказывается, что нужно починить велосипед, достать ключ из колодца, а Финдусу - даже попробовать себя в роли тореодора.
Используя методы интерактивного чтения, сотрудники музея вместе с юными гостями прочитают эту увлекательную историю
и нарисуют к ней забавную иллюстрацию.
Мероприятия для взрослых (16+):
12 июля (чт) с 18.30 мастер-класс «Витражи».
Приглашают любителей хендмейда и тех, кто хочется попробовать что-то новенькое. Невероятно нежный и красивый мастер-класс проведет Христина Цой, мастер по созданию витражей, украшений из стекла и флорариумов в технике Тиффани.
В процессе создания изделия участники окунутся в атмосферу ручного труда. Узнают, как подготавливает стекло преподаватель. Выберут растение. Спаяют готовое изделие и доведут его до совершенства. И в итоге унесут домой готовое украшение с сухоцветом внутри.
19 июля (чт) с 18.30 мастеркласс по японской каллиграфии.
Самарское отделение Института восточной культуры предлагает прикоснуться к основам красивого письма и сделать свой первый шаг по пути кисти. На мастер-классе гости усадьбы узнают, что собой представляют иероглифы, из каких графических элементов состоят и как пишутся.
26 июля (чт) с 18.30 лекция «Советский дизайн», ведет Анастасия Альбокринова.
Музей модерна
8 июля (вс) с 13.00 семейный выходной.
Экскурсия для сборной группы по выставке «У истоков модерна. Абрамцево» (из коллекции московского музея-заповедника). К ней можно присоединиться без предварительной записи. (6+)
Выставка «Абрамцево. У истоков модерна». Это уникальные экспонаты, созданные на рубеже XIX-XX вв. Экспозиция ярко иллюстрирует все великолепие и многообразие стиля модерн в России. 80 художественных произведений, в том числе живопись таких выдающихся художников, как Васнецов, Коровин, Поленов, Остроухов, Левитан, Нестеров; графика Васнецова, Репина, Ропета, Серова, Малютина, Врубеля; деревянные шкафчики и стулья, выполненные в абрамцевской столярной мастерской по эскизам Поленовой. Жемчужины представляемой коллекции - скульптуры Врубеля.
14 июля (сб) с 16.00 «Зеленые дни».
Увлекательные детские занятия в музее для детей «Зеленка» на самую разнообразную тематику. (0+)
14 июля (сб) с 16.00 велоэкскурсия.
Прекрасный вариант, чтобы нескучно покататься по улицам Самары и заодно узнать новое про модерн. Со своим велосипедом. (16+)
19 июля (чт) с 20.30 мероприятие из цикла «Звук и экран».
Показ немого кино начала ХХ века, который сопровождается современной экспериментальной музыкой самарских исполнителей. (12+)
21 июля (сб) с 17.00 пешеходная экскурсия «Модерн на самарских улицах».
Будет рассказано о домах, построенных в период конца XIX - начала XX века, архитекторах эпохи модерна и основных архитектурных элементах стиля. Прогулка проходит с радиогидом. У каждого будет наушник, у экскурсовода - передающее устройство, что гарантирует хорошую слышимость. (12+). Запись по телефону музея 333-24-98.
24 июля (вт) с 19.00 мероприятие «Ночь модерна».
Посвященное эпохе этого художественного направления в различных его проявлениях. (12+)
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 июля 2018
878
7 июля 2018
763
7 июля 2018
576
7 июля 2018
367
7 июля 2018
398
7 июля 2018
363
8 июля 2018 , 10:00
106
Музеи предлагают провести вместе семейный выходной, увидеть показ немого кино и...
7 июля 2018 , 19:49
878
На самарском стадионе завершился матч между Англией и Швецией
7 июля 2018 , 19:41
763
В подарок Ярослав Есаулов, его жена Ксения и дочка Арина получили билеты на VIP-трибуну...
7 июля 2018 , 19:28
576
Жители и гости города могут узнать интересные факты об этой стране.
7 июля 2018 , 17:40
525
Британцы присоединились к всероссийскому флешмобу
7 июля 2018 , 17:07
478
Около восьми тысяч британцев и скандинавов приехали в Самару
7 июля 2018 , 16:00
367
Сегодня «Самара Арена» попрощается с Чемпионатом мира на высокой эмоциональной...
7 июля 2018 , 14:15
398
Он променял горячую Латинскую Америку на заснеженную Россию.
7 июля 2018 , 12:02
363
Нас ждет очередной сильный соперник, и шансы по-прежнему 50 на 50.
7 июля 2018 , 11:40
338
В столице губернии состоялся первый концерт фестиваля «Джаз в Струковском саду»,...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
14047
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
12167
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8704
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8321
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7680
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1721
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
9 июня 2018
1519
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
22 июня 2018
795
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
1192
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
703
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.