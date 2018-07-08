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Самарские музеи приглашают в особняк Курлиной и в усадьбу Толстого. Программа на июль

Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького (ул. Фрунзе, 155) и Музей модерна (ул. Фрунзе, 159) в июле предлагают провести вместе семейный выходной, увидеть показ немого кино и совершить путешествие с персонажами художественных произведений.

Самарский литературномемориальный музей имени Горького

Мероприятия для детей (6+):

8 июля (вс) с 12.00 «Книга сказок Владимира Сутеева, или Мы ищем кляксу».

Интерактивное занятие, посвященное 115-летию писателя.

Владимир Сутеев написал много детских сказок. Остроумные, веселые, добрые книги знакомы детям всего мира.

Гости усадьбы отправятся в погоню за кляксой, «оживят» сказку, решат необычные задачи, побывают на спортивной рыбалке, узнают голоса животных и птиц, нарисуют дом для капризной кошки.

15 июля (вс) с 12.00 калейдоскоп литературных сказок и сказочных приключений.

Маленьких посетителей приглашают в путешествие по произведениям Носова, Пушкина, Андерсена, Сент-Экзюпери, Линдгрен.

Им предстоит самим изобразить героев некоторых сказок, проявив свои актерские способности; пройти удивительные испытания, где нужно проявить догадку и сообразительность, выполнить интересные задания и найти клад. Их также научат делать любимый цветок Маленького Принца - розу.

22 июля (вс) в 11.00 «Сказка про кролика Питера».

Всех желающих ждет волшебный мир известной английской писательницы Беатрикс Поттер.

Юные посетители послушают знаменитую сказку про отважного крольчонка Питера, нарисуют забавные иллюстрации, весело поиграют. И все это в уютном летнем саду усадьбы.

29 июля (вс) с 11.00 Детское занятие «Приключения Петсона и Финдуса» по книге Свена Нурдквиста «Именинный пирог».

В последнее воскресенье июля юным читателям предлагают познакомиться с классикой современной скандинавской литературы.

На каждый день рождения котенка Финдуса старик Петсон печет особый именинный торт. Вот только на этот раз это будет не так просто. Ведь оказывается, что нужно починить велосипед, достать ключ из колодца, а Финдусу - даже попробовать себя в роли тореодора.

Используя методы интерактивного чтения, сотрудники музея вместе с юными гостями прочитают эту увлекательную историю
и нарисуют к ней забавную иллюстрацию.

Мероприятия для взрослых (16+):

12 июля (чт) с 18.30 мастер-класс «Витражи».

Приглашают любителей хендмейда и тех, кто хочется попробовать что-то новенькое. Невероятно нежный и красивый мастер-класс проведет Христина Цой, мастер по созданию витражей, украшений из стекла и флорариумов в технике Тиффани.

В процессе создания изделия участники окунутся в атмосферу ручного труда. Узнают, как подготавливает стекло преподаватель. Выберут растение. Спаяют готовое изделие и доведут его до совершенства. И в итоге унесут домой готовое украшение с сухоцветом внутри.

19 июля (чт) с 18.30 мастеркласс по японской каллиграфии.

Самарское отделение Института восточной культуры предлагает прикоснуться к основам красивого письма и сделать свой первый шаг по пути кисти. На мастер-классе гости усадьбы узнают, что собой представляют иероглифы, из каких графических элементов состоят и как пишутся.

26 июля (чт) с 18.30 лекция «Советский дизайн», ведет Анастасия Альбокринова.

Музей модерна

8 июля (вс) с 13.00 семейный выходной.

Экскурсия для сборной группы по выставке «У истоков модерна. Абрамцево» (из коллекции московского музея-заповедника). К ней можно присоединиться без предварительной записи. (6+)

Выставка «Абрамцево. У истоков модерна». Это уникальные экспонаты, созданные на рубеже XIX-XX вв. Экспозиция ярко иллюстрирует все великолепие и многообразие стиля модерн в России. 80 художественных произведений, в том числе живопись таких выдающихся художников, как Васнецов, Коровин, Поленов, Остроухов, Левитан, Нестеров; графика Васнецова, Репина, Ропета, Серова, Малютина, Врубеля; деревянные шкафчики и стулья, выполненные в абрамцевской столярной мастерской по эскизам Поленовой. Жемчужины представляемой коллекции - скульптуры Врубеля.

14 июля (сб) с 16.00 «Зеленые дни».

Увлекательные детские занятия в музее для детей «Зеленка» на самую разнообразную тематику. (0+)

14 июля (сб) с 16.00 велоэкскурсия.

Прекрасный вариант, чтобы нескучно покататься по улицам Самары и заодно узнать новое про модерн. Со своим велосипедом. (16+)

19 июля (чт) с 20.30 мероприятие из цикла «Звук и экран».

Показ немого кино начала ХХ века, который сопровождается современной экспериментальной музыкой самарских исполнителей. (12+)

21 июля (сб) с 17.00 пешеходная экскурсия «Модерн на самарских улицах».

Будет рассказано о домах, построенных в период конца XIX - начала XX века, архитекторах эпохи модерна и основных архитектурных элементах стиля. Прогулка проходит с радиогидом. У каждого будет наушник, у экскурсовода - передающее устройство, что гарантирует хорошую слышимость. (12+). Запись по телефону музея 333-24-98.

24 июля (вт) с 19.00 мероприятие «Ночь модерна».

Посвященное эпохе этого художественного направления в различных его проявлениях. (12+) 
Дата: 8 июля 2018 , 10:00
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Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: архив "СГ"
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