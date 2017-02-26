Самарские "моржи" отметили 35-летний юбилей

Самарский клуб любителей зимнего плавания «Белый медведь» весело, задорно, молодо отметил свое 35-летие.



Хотя в его рядах немало самарцев, «кому за 70». Но о возрасте здесь говорить не принято, главная точка отсчета в клубе - стаж моржевания и активная пропаганда здорового образа жизни.



- У нас существует традиция отмечать совместно все праздники, - рассказывает председатель клуба «Белый медведь» Рашид Хаметов. - Отмечаем, естественно, у нашей проруби под Полевым спуском. Прямо там друг друга поздравляем, поем песни под баян. Но 35-летие решили отметить в зале, поскольку подготовлено очень много концертных номеров, ведь среди членов клуба есть и оперные певцы, и авторы-исполнители песен, и танцоры, и музыканты, и знатоки поэзии, и даже заслуженный артист страны. Сегодня нас пришли поздравить надежные помощники, которые поддерживают наши начинания: городской департамент физической культуры и спорта, муниципальное учреждение «Парки Самары».



Юбилейный вечер превратился в яркий концерт, который сделал бы честь многим творческим организациям. А затем самые активные ветераны отправились под Полевой спуск к своей любимой проруби. Тело и душа требуют!



- Я первый раз окунулся зимой в прорубь 21 год назад, - поведал свою историю бывший работник обкома профсоюзов 79-летний Владислав Васильевич Плеханов. - Нырнул вслед за другом, за компанию, а на следующий день ноги уже сами понесли на набережную.

Так и втянулся. Что есть прорубь? Хорошее бодрое настроение, радость преодоления и общения с замечательными единомышленниками. Сюда не ходят слабые, сытые, самодовольные. Сюда ходят сильные духом, знающие вкус победы. Нам, ветеранам, хотелось бы, чтобы наши ряды ширились. Ведь в прежние десятилетия до 600 человек было в клубе. Сейчас постоянно ходят несколько десятков. Понятно, что ездить нынче сложно из-за автомобильных пробок, но дело-то стоящее, надо что-то придумать и стать «белым медведем».



Стаж моржевания Веры Ивановны Аристовой таков: окунается с 1992 года, с 1996-го делает это ежедневно с осени до весны. Она и ее подруги - ранние пташки: приходят к проруби самыми первыми, поутру. Радуются наступающему дню и благодарят природу. А вот 14-летняя Даша Кузнецова начала купаться в проруби…еще до рождения. Ее мама не бросила моржевание даже тогда, когда ждала появления ребенка. С тех пор мама с дочкой и ходят вместе к Волге.



- Мои одноклассники о моем увлечении знают и согласны со мной в том, что здоровый образ жизни - это модно, - сообщила Даша. - В нашем лицее я уже знаменитость, мальчишки уважают. А я всех агитирую не бояться ледяной воды.