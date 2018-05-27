Самарские медики планируют повысить качество услуг за полтора года
Планы
В регионе медицинскими услугами удовлетворено менее трети населения, об этом говорил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании. Большинство жалоб граждан связано с состоянием больниц и поликлиник, которые требуют ремонта, большими очередями на прием, долгим ожиданием результатов анализов, нехваткой узких специалистов.
Глава региона поручил разработать план модернизации этой сферы в регионе. Чтобы изменить ситуацию, при министерстве здравоохранения создали специальную проектную команду.
- Мы пошли по пути проектных решений. Наши специалисты выявили ряд проблем в сфере здравоохранения, разработали подробную дорожную карту. Это масштабный план, реализовать который необходимо за полтора года. Думаю, нам удастся повысить удовлетворенность населения медицинской помощью в полтора или даже в два раза, - рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
В рамках проекта «Бережливая поликлиника» многие учреждения уже начали «перезагрузку». По словам Вдовенко, 13 поликлиник региона приведут в соответствие с современными требованиями: отремонтируют входные группы, которые станут доступными для маломобильных граждан, внедрят новые методы работы регистратуры, электронную очередь. По решению губернатора на эти цели выделили 63 млн рублей. К сентябрю министерство планирует завершить большую часть работ.
Особое внимание уделят организации рабочего процесса медиков. Чтобы усовершенствовать свои навыки общения, они будут проходить обучение у психологов. Для этого организуют семинары и круглые столы. Плюс каждое учреждение подготовит собственную дорожную карту. В планах и назначение новых главных врачей.
Кроме того, Самарская область входит в число трех пилотных регионов, в которых будут внедрять проект системы лекарственного страхования. Сейчас специалисты прорабатывают модель и нормативную базу для старта. Ожидается поступление средств из федерального и областного бюджетов.
- К сожалению, у нас много пациентов, которые имеют инфекционные заболевания и при этом не являются инвалидами. Они нуждаются в постоянной лекарственной поддержке. Мы уже сформировали свои предложения по этому поводу. Возможно, во втором полугодии проект заработает, - пояснил Вдовенко.
Новшества
Неотъемлемой частью модернизации сферы здравоохранения являются информационные технологии. Их основная задача - сделать услуги более доступными и удобными. Для этого применяют методы работы с искусственным интеллектом, электронной медицинской картой, лабораторной системой.
Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин сообщил, что такая работа уже ведется, но новые инструменты применяются не везде.
- Многое зависит от настроя самого врача - готов ли он использовать современные разработки и информационные технологии. В последнее время появилось большое количество новшеств. Например, есть система, которая автоматически готовит протокол исследования с помощью голоса. То есть врачам не нужно печатать текст или писать ручкой, - пояснил Казарин.
По его словам, существуют и другие системы, которые связаны с обработкой большого количества данных. С помощью них можно проводить серьезные исследования - например, определять риск сердечно-сосудистых заболеваний. В ближайшем будущем внедрение современных технологий в систему здравоохранения только усилится, считает Казарин.
В регионе медицинскими услугами удовлетворено менее трети населения, об этом говорил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании. Большинство жалоб граждан связано с состоянием больниц и поликлиник, которые требуют ремонта, большими очередями на прием, долгим ожиданием результатов анализов, нехваткой узких специалистов.
Глава региона поручил разработать план модернизации этой сферы в регионе. Чтобы изменить ситуацию, при министерстве здравоохранения создали специальную проектную команду.
- Мы пошли по пути проектных решений. Наши специалисты выявили ряд проблем в сфере здравоохранения, разработали подробную дорожную карту. Это масштабный план, реализовать который необходимо за полтора года. Думаю, нам удастся повысить удовлетворенность населения медицинской помощью в полтора или даже в два раза, - рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.
В рамках проекта «Бережливая поликлиника» многие учреждения уже начали «перезагрузку». По словам Вдовенко, 13 поликлиник региона приведут в соответствие с современными требованиями: отремонтируют входные группы, которые станут доступными для маломобильных граждан, внедрят новые методы работы регистратуры, электронную очередь. По решению губернатора на эти цели выделили 63 млн рублей. К сентябрю министерство планирует завершить большую часть работ.
Особое внимание уделят организации рабочего процесса медиков. Чтобы усовершенствовать свои навыки общения, они будут проходить обучение у психологов. Для этого организуют семинары и круглые столы. Плюс каждое учреждение подготовит собственную дорожную карту. В планах и назначение новых главных врачей.
Кроме того, Самарская область входит в число трех пилотных регионов, в которых будут внедрять проект системы лекарственного страхования. Сейчас специалисты прорабатывают модель и нормативную базу для старта. Ожидается поступление средств из федерального и областного бюджетов.
- К сожалению, у нас много пациентов, которые имеют инфекционные заболевания и при этом не являются инвалидами. Они нуждаются в постоянной лекарственной поддержке. Мы уже сформировали свои предложения по этому поводу. Возможно, во втором полугодии проект заработает, - пояснил Вдовенко.
Новшества
Неотъемлемой частью модернизации сферы здравоохранения являются информационные технологии. Их основная задача - сделать услуги более доступными и удобными. Для этого применяют методы работы с искусственным интеллектом, электронной медицинской картой, лабораторной системой.
Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин сообщил, что такая работа уже ведется, но новые инструменты применяются не везде.
- Многое зависит от настроя самого врача - готов ли он использовать современные разработки и информационные технологии. В последнее время появилось большое количество новшеств. Например, есть система, которая автоматически готовит протокол исследования с помощью голоса. То есть врачам не нужно печатать текст или писать ручкой, - пояснил Казарин.
По его словам, существуют и другие системы, которые связаны с обработкой большого количества данных. С помощью них можно проводить серьезные исследования - например, определять риск сердечно-сосудистых заболеваний. В ближайшем будущем внедрение современных технологий в систему здравоохранения только усилится, считает Казарин.
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