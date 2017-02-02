Самарские коммунальщики готовятся к весеннему паводку

Как сообщили в МП, учения начались рано утром с проверки готовности техники и личного состава производственных участков. Особое внимание уделялось обеспеченности всех работников предприятия необходимой спецодеждой, инструментом и средствами защиты. Кроме того, контроль прошла вся спецавтотехника.Для тренировки была смоделирована следующая ситуация: в результате засорения и обледенения системы водоотведения дождевой канализации создалась угроза затопления низменного участка дороги в районе Южного моста. Аварийным бригадам необходимо было произвести проливку горячей водой и очистку неработающего участка сетей дождевой канализации, обеспечив тем самым их пропускную способность. Для выполнения работ привлекались 13 человек и 4 единицы спецавтотехники.В МП «Инженерные системы» утверждают, что проведенная тренировка подтвердила хорошую готовность предприятия к предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком. В ближайшее время будет произведен пролив всех дождеприемных сооружений в особо опасных местах. При необходимости для выполнения противопаводковых работ на улицы города выйдут 15 специализированных бригад.