Самарские колледжи приглашают на дни открытых дверей. Список

Большинство техникумов и колледжей в течение учебного года проводят несколько таких дней. Их график можно найти на сайте учебного заведения. Однако некоторые учреждения либо не публикуют даты проведения, либо сообщают о предстоящем мероприятии за несколько недель до его проведения. В Самарском металлургическом колледже, например, пока не утверждены даты для мероприятий в марте и апреле. В социально-педагогическом колледже помимо заявленного мероприятия в феврале состоится еще одно - в марте, а когда именно, пока неизвестно.Чаще всего подобные мероприятия проходят примерно по схожему, честно скажем, не особо интересному сценарию. Небольшой концерт, организованный силами учащихся, презентация специальностей, общение с руководителями заведения, педагогами и студентами, ответы на вопросы, касающиеся правил приема и обучения.Но некоторые учебные заведения подходят к организации дней открытых дверей более щепетильно. Например, Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Козлова 16 февраля приглашает абитуриентов и их родителей в актовый зал, где им сообщат всю необходимую информацию, затем проведут экскурсию по учреждению. Пока классический вариант, правда? Но вот 22 апреля день открытых дверей пройдет по несколько иной программе. Гостям дополнительно предложат поучаствовать в квесте, во время которого они смогут узнать о деятельности техникума и получить ответы на свои вопросы.- Подобный квест мы опробовали в ноябре, - рассказала педагог дополнительного образования Вера Самохина. - Ребятам понравился такой способ знакомства с техникумом, и мы решили его повторить. Поучаствовать в квесте смогут все. Чем больше будет желающих, тем больше мы сможем сформировать команд и интереснее пройдет игра.В Самарском государственном колледже старшеклассникам, пришедшим на день открытых дверей, предложат поучаствовать в мастер-классах, чтобы с порога погрузиться в профессию. Как пояснила руководитель центра профессиональной ориентации и карьеры СГК Елена Золкина, список специальностей ежегодно обновляют в зависимости от потребностей рынка труда - одни профессии из него исчезают, другие появляются. Например, в следующем учебном году в списке специальностей колледжа появятся «Сетевое системное администрирование», «Информационные системы и программирование», «Графический дизайнер», «Печатное дело». Кроме того, некоторые специальности с нового учебного года будут носить другие названия. Об этих изменениях абитуриентам расскажут на днях открытых дверей.Также преподаватели учебных заведений помогут сориентироваться в количестве бюджетных мест, оценить возможности поступления на ту или иную специальность и сделать правильный выбор.