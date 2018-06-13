Самарские кафе и рестораны готовы принять более 23 тысяч гостей

До Чемпионата мира по футболу остался всего один день. Самарские кафе и рестораны подготовились к мировому форуму. Меню на английский язык перевели в 291 из них. В 112 заведениях узнать о том, чем в них кормят, можно и на испанском языке. Все самарские кафе и рестораны могут принять свыше 23 тысяч гостей.Напомним, к Чемпионату мира по футболу владельцам самарских ресторанов рекомендовали поднять уровень сервиса и адаптировать свои заведения для иностранцев. Помимо перевода меню в залах заведений должны быть переведенные информационные таблички. Официанты для общения с гостями будут также пользоваться Google-переводчиком.