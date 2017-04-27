Самарские инспекторы ГИБДД снова используют ручные радары
Мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД запретили эксплуатировать в июле прошлого года.
По официальной информации регионального ГУ МВД, самарские инспекторы ГИБДД снова начали пользоваться ручными радарами. Однако теперь устройства модернизировали. Сейчас недобросовестные сотрудники ДПС не смогут удалять видеозаписи правонарушений без соответствующего разрешения руководителя подразделения. 17 марта врио начальника регионального главка полковник полиции Алексей Гринь подписал приказ, разрешающий применение ручных радаров.
По официальной информации регионального ГУ МВД, самарские инспекторы ГИБДД снова начали пользоваться ручными радарами. Однако теперь устройства модернизировали. Сейчас недобросовестные сотрудники ДПС не смогут удалять видеозаписи правонарушений без соответствующего разрешения руководителя подразделения. 17 марта врио начальника регионального главка полковник полиции Алексей Гринь подписал приказ, разрешающий применение ручных радаров.
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