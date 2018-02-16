Самарские гимназисты на неделю стали подопечными немецких преподавателей
Можете ли вы представить, что ваш учитель физики лежит на снегу и держит в руках бутылку с водой, чтобы запустить ее в полет? Вряд ли. А вот ученики гимназии №4 убедились, что такое возможно.
На это неделе в Самару прибыл «учительский десант» из немецкого Штутгарта. Преподаватели гимназии имени Лейбница принимают участие в одноименном проекте. Педагоги из Германии вели уроки немецкого, латыни, истории, математики и химии в гимназии №4. Диалог учитель-ученик велся только на немецком языке.
Учитель немецкого и латыни Андреас Пикард познакомил 10-классников с латинским языком. Несмотря на то, что латынь является «мертвым» языком, преподаватель научил школьников элементарным навыкам общения.
- Главной целью было заинтересовать ребят. Для этого я построил занятие на ведении диалогов. Как мне кажется, им понравилось. Подобные вещи мы у себя делаем в начале изучения латинского языка в 6-7 классах. Главное отличие ваших учеников в том, что у них больше дисциплины. В Германии ребята приходят в школу больше для того, чтобы встретиться с друзьями и пообщаться. В России же дети больший упор делают на получение новых знаний, - говорит Андреас Пикард.
На уроке истории Михаэль Рюдель при изучении темы Второй мировой войны познакомил старшеклассников с периодом становления немецко-французских отношений. Причем «добывать» новый материал школьникам предстояло частично самим, основываясь на исторических параллелях и на карикатурах послевоенного времени. И все это на неплохом немецком языке.
- Русские ребята очень внимательные. В Германии дети не такие. Что касается уроков истории, мне понравилось, что ваши педагоги, так же как и у нас подают материал с разных точек зрения, а не однобоко. И это очень важно при изучении истории, - сказал Михаэль Рюдель.
На занятиях по математике преподаватель Андреас Меркле с учениками работал с графиками функций. При этом даже не возникало трудностей в общении из-за использования специальной терминологии.
- В России школьная программа по математике опережает немецкую. Если говорить о других отличиях, то здесь ученики не всегда должны поднимать руку перед ответом. Его могут выкрикнуть просто с места. Но, я так понял, это зависит от конкретного учителя. Вообще же, немецких школьников на уроках нужно больше мотивировать. В России ребята спокойнее, самостоятельнее, дисциплинированнее, - поделился своим мнением Андреас Меркле.
Ну, а настоящий экшн, по меркам школьников, ожидал всех уже после уроков. Математик Андреас Меркле и учитель химии Райнер Муха устроили научные эксперименты. Сначала в кабинете химии «взрывалась» смесь лимонной кислоты и разрыхлителя. Потом, уже на улице, лежа на снегу, преподаватель с помощью одного из учеников запускал в полет бутылку с водой.
«Учительский десант» - не единственный проект, который связывает Самару и город-побратим Штутгарт. В мае этого года гимназия №4 примет школьников и учителей немецкой гимназии имени Макса Айта. В июле наша делегация нанесет ответный визит. Во время обмена школьники подготовят проект, посвященный известному немецкому инженеру, о котором в Самарской области не так много знают. А ведь именно он в XIX веке привез в нашу губернию первый самодвижущийся паровой плуг. Кроме того, в его записках есть много интересных фактов о жизни нашего региона в те времена.
Курирует и всячески поддерживает обменные отношения между Самарой и Штутгартом учитель немецкого языка гимназии имени Лейбница Райнер Гро. Интервью с ним читайте на sgpress.ru в ближайшее время.
На это неделе в Самару прибыл «учительский десант» из немецкого Штутгарта. Преподаватели гимназии имени Лейбница принимают участие в одноименном проекте. Педагоги из Германии вели уроки немецкого, латыни, истории, математики и химии в гимназии №4. Диалог учитель-ученик велся только на немецком языке.
Учитель немецкого и латыни Андреас Пикард познакомил 10-классников с латинским языком. Несмотря на то, что латынь является «мертвым» языком, преподаватель научил школьников элементарным навыкам общения.
- Главной целью было заинтересовать ребят. Для этого я построил занятие на ведении диалогов. Как мне кажется, им понравилось. Подобные вещи мы у себя делаем в начале изучения латинского языка в 6-7 классах. Главное отличие ваших учеников в том, что у них больше дисциплины. В Германии ребята приходят в школу больше для того, чтобы встретиться с друзьями и пообщаться. В России же дети больший упор делают на получение новых знаний, - говорит Андреас Пикард.
На уроке истории Михаэль Рюдель при изучении темы Второй мировой войны познакомил старшеклассников с периодом становления немецко-французских отношений. Причем «добывать» новый материал школьникам предстояло частично самим, основываясь на исторических параллелях и на карикатурах послевоенного времени. И все это на неплохом немецком языке.
- Русские ребята очень внимательные. В Германии дети не такие. Что касается уроков истории, мне понравилось, что ваши педагоги, так же как и у нас подают материал с разных точек зрения, а не однобоко. И это очень важно при изучении истории, - сказал Михаэль Рюдель.
На занятиях по математике преподаватель Андреас Меркле с учениками работал с графиками функций. При этом даже не возникало трудностей в общении из-за использования специальной терминологии.
- В России школьная программа по математике опережает немецкую. Если говорить о других отличиях, то здесь ученики не всегда должны поднимать руку перед ответом. Его могут выкрикнуть просто с места. Но, я так понял, это зависит от конкретного учителя. Вообще же, немецких школьников на уроках нужно больше мотивировать. В России ребята спокойнее, самостоятельнее, дисциплинированнее, - поделился своим мнением Андреас Меркле.
Ну, а настоящий экшн, по меркам школьников, ожидал всех уже после уроков. Математик Андреас Меркле и учитель химии Райнер Муха устроили научные эксперименты. Сначала в кабинете химии «взрывалась» смесь лимонной кислоты и разрыхлителя. Потом, уже на улице, лежа на снегу, преподаватель с помощью одного из учеников запускал в полет бутылку с водой.
«Учительский десант» - не единственный проект, который связывает Самару и город-побратим Штутгарт. В мае этого года гимназия №4 примет школьников и учителей немецкой гимназии имени Макса Айта. В июле наша делегация нанесет ответный визит. Во время обмена школьники подготовят проект, посвященный известному немецкому инженеру, о котором в Самарской области не так много знают. А ведь именно он в XIX веке привез в нашу губернию первый самодвижущийся паровой плуг. Кроме того, в его записках есть много интересных фактов о жизни нашего региона в те времена.
Курирует и всячески поддерживает обменные отношения между Самарой и Штутгартом учитель немецкого языка гимназии имени Лейбница Райнер Гро. Интервью с ним читайте на sgpress.ru в ближайшее время.
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