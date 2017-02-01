Самарские фотографы представили свой взгляд на противоположный пол

».Проект областной библиотеки и Фотообъединения Самарской организации Союза журналистов России - это попытка с психологической точки зрения рассмотреть разницу во взглядах мужчин и женщин, обратившись к миру фотографов.В создании экспозиции приняло участие равное количество представителей обоих полов: 11 мужчин и 11 женщин, представлено одинаковое количество фотографий с каждой стороны - по 75 работ в различных жанрах (портрет, репортаж, студийная фотосъемка, комп-арт и другие). Экспозиция выстроена таким образом, чтобы зритель мог погрузиться отдельно в мир мужчин-фотографов и в мир женщин-фотографов.Выставка в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) «Женщины о мужчинах, мужчины о женщинах. Фотовзгляд» будет работать до 11 февраля (16+).