Самарские фонтаны готовят к лету два десятка специалистов

Сегодня завершится монтаж светильников фонтана у бассейна ЦСК ВВС.



Сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» занимаются техническим обустройством водных сооружений после зимы. Каждый фонтан нужно привести в порядок — отмыть, покрасить, убедиться в его исправности. Один из самых сложных объектов находится рядом с бассейном ЦСК ВВС. В нем циркулирует всего 138 кубометров воды, он оборудован подсветкой и музыкальным сопровождением. По словам электромонтера «Спецремстройзеленхоза» Анатолия Монахова, сегодня планируется завершить монтаж светильников и проверить их состояние.



Пробный запуск всех городских фонтанов по традиции состоится 22 апреля, в день общегородского субботника.