Самарские экскурсоводы отметили профессиональный праздник

Традиционно в феврале во всем мире отмечается День экскурсовода.



Самарцы решили не отставать от коллег и устроить себе праздник. Мероприятие, посвященное профессиональному дню, собрало в библиотеке №8 лучших специалистов этого профиля. Инициатором встречи выступила Гильдия самарских экскурсоводов, а организатором - Гостинично-туристская ассоциация при поддержке областного департамента туризма и городского департамента культуры и молодежной политики.



- Нас собрали вместе впервые за 25 лет, - отметила руководитель Гильдии самарских экскурсоводов Маргарита Смолина. - Причем сегодня для нас двойной праздник. Сначала экскурсоводы сдавали экзамен на рабочие сертификаты в Жигулевском заповеднике, а затем пришли на церемонию награждения.



На празднике профессионалы туриндустрии подвели итоги, высказались о планах на будущее. Им есть чем гордиться: самарские специалисты всегда славились на всю страну. В советское время в Куйбышеве даже проходили всесоюзные совещания по работе экскурсоводов. Сегодня в этой сфере активно или на общественных началах занято около 500 человек. А в 2018 году планируется провести аккредитацию для работы официально.



Президент Гостинично-туристской ассоциации Ирина Фан-Юнг рассказала о том, что предшествовало праздничной церемонии.



- На базе Гильдии экскурсоводов, которая действует при нашей ассоциации уже два года, ведутся методическая работа, занятия по повышению квалификации, переподготовка специалистов и обучение начинающих, а также разработка новых маршрутов и видов экскурсий. Тем более это важно в преддверии чемпионата мира по футболу, когда у экскурсоводов будет очень много работы.



Руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев тоже говорил о том, что перед самарскими экскурсоводами стоит важная задача - представлять родной город во всей красе гостям, которые приедут на футбольные матчи. Для этого нужна качественная подготовка.



- Комплексный план подготовки к чемпионату привязан к нескольким маршрутам, по которым проводится благоустройство, ремонт дорог, - отметил руководитель департамента. - В этих местах вы будете водить гостей, и сегодня мы переходим к новому этапу подготовки к событию - практической реализации гостевых маршрутов. От вас ждем интересных новых экскурсий.



Кульминацией праздника стало награждение лучших экскурсоводов города в номинациях «Золотой фонд экскурсоводов Самары» (за высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд и верность профессии); «Тур-актив» (за развитие экскурсионной тематики, профессиональную компетентность и креативность в создании новых видов и форм экскурсионных услуг), «Открытие года» (за профессиональную реализацию творческих задач в деле создания новых экскурсионных услуг») и «Лучший экскурсовод музея».