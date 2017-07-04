Самарские дружинники будут больше работать с участковыми

В регионе снизилось число уличных преступлений. Причиной этого, в том числе, стало появление добровольных народных дружин и их совместная работа с полицией.



По словам нового начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Винникова, формат работы ДНД будет изменяться.



- Общественники - не панацея от уличной преступности. На этот показатель влияют разные факторы. Конечно, добровольные дружинники помогают в работе полиции. И нам нужно развивать это направление, трансформировать в новые формы работы дружины. Я в свое время работал участковым. Тогда, до развала Советского Союза, дружинники более тесно работали с участковыми на подведомственной территории. Такая форма взаимодействия положительно сказывается на снижении уровня преступности. И это нужно развивать и сейчас, - высказался Александр Винников.