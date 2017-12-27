Самарские дети сыграют в футбол с Дедами Морозами

В детскую команду вошли ребята из городских школ-интернатов и юные любители футбола с заболеваниями ДЦП. Соперничать с маленькими футболистами будут Деды Морозы. В костюмах новогодних волшебников на поле выйдут ветераны, сотрудники клуба и самарские знаменитости: Антон Бобер, Дмитрий Колчин, Юрий Проничев. Судить новогоднюю встречу будет председатель Самарской городской федерации футбола Сергей Марушко.После матча ребята получат призы и подарки, в частности новогодние наборы с символикой Самары, города-организатора ЧМ-2018. Также будет работать интерактивная зона с приставкой и футбольными симуляторами. Начало праздника - в 11:00.