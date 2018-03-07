Самарские баскетболисты на выезде переиграли ЦСКА-2
Во вторник, 6 марта, в Москве прошел очередной матч чемпионата Суперлиги.
Игра складывалась для самарцев непросто: большую часть времени они уступали в счете. В третьем периоде разница достигала 11 очков. Но на заключительный, четвертый период, команды выходили уже при равенстве на табло - 55:55.
Четвертая десятиминутка проходила не очень результативно. Однако самарские баскетболисты опережали соперника на 2-3 очка. В итоге «Самара» победила со счетом 70:69. Это 15-я подряд победа самарцев.
Самыми результативными в составе команды стали Артем Яковенко (19 очков), Евгений Фидий (12) и Алексей Голяхов (11 очков).
«Самара» продолжает лидировать в Суперлиге. Следующий матч команда проведет в понедельник, 12 марта, в Рязани.
Игра складывалась для самарцев непросто: большую часть времени они уступали в счете. В третьем периоде разница достигала 11 очков. Но на заключительный, четвертый период, команды выходили уже при равенстве на табло - 55:55.
Четвертая десятиминутка проходила не очень результативно. Однако самарские баскетболисты опережали соперника на 2-3 очка. В итоге «Самара» победила со счетом 70:69. Это 15-я подряд победа самарцев.
Самыми результативными в составе команды стали Артем Яковенко (19 очков), Евгений Фидий (12) и Алексей Голяхов (11 очков).
«Самара» продолжает лидировать в Суперлиге. Следующий матч команда проведет в понедельник, 12 марта, в Рязани.
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