Самарские баскетболисты на выезде переиграли ЦСКА-2

Игра складывалась для самарцев непросто: большую часть времени они уступали в счете. В третьем периоде разница достигала 11 очков. Но на заключительный, четвертый период, команды выходили уже при равенстве на табло - 55:55.Четвертая десятиминутка проходила не очень результативно. Однако самарские баскетболисты опережали соперника на 2-3 очка. В итоге «Самара» победила со счетом 70:69. Это 15-я подряд победа самарцев.Самыми результативными в составе команды стали Артем Яковенко (19 очков), Евгений Фидий (12) и Алексей Голяхов (11 очков).«Самара» продолжает лидировать в Суперлиге. Следующий матч команда проведет в понедельник, 12 марта, в Рязани.