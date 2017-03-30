Самарские автомобилисты предпочитают машины серебряного цвета

По данным исследования, среди автолюбителей в Самаре и области в феврале 2017 года самым популярным цветом стал серебряный. Среди продаваемых автомобилей таких оказалось 23%. На второй строчке – белый, подобных объявлений около 14,4%. Замыкает тройку лидеров зеленый цвет – 11,4%. Синие и серые автомобили популярнее, чем черные – на них приходится 9,2%.Наименее востребованные цвета – розовый, пурпурный и оранжевый – всего 0,2%, 0,4% и 0,4% соответственно.В прошлом году серебряный цвет был также самым популярным среди самарских автолюбителей. В феврале 2016 года на него пришлось 20,8% объявлений о продаже автомобилей. На втором месте белый – 17,3%, на третьем – зеленый (12,1%).