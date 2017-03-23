Самарские астрономы готовятся к полевым наблюдениям

На повестке у любителей ночного неба завтра - звездные скопления, двойные и кратные звезды, Юпитер, Марс, Сатурн, Уран, астероид Веста, туманности и галактики. Клуб «АстроСамара» по традиции зовет горожан полюбоваться зрелищем.- Мы приглашаем бесплатно понаблюдать в оптические приборы за объектами Солнечной системы и глубокого космоса, пообщаться с любителями астрономии, изучить звездное небо, созвездия и многое другое, - отмечает руководитель «АстроСамары» Евгений Баранский.Место встречи - за торговым центром «Аврора» на улице Авроры в сторону выезда. Время сбора 19.00. Координаты места наблюдений: 52.995149, 50.181401 (Калинка, Самарская область). Полевые наблюдения состоятся 24 марта при хорошей погоде.