Самарская выставка «Крылья будущего» - в ТОП-10 культурных событий ЧМ

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых интересных культурных событий в российских музеях к Чемпионату мира по футболу.



По данным исследования, в ТОП-10 самых популярных и уникальных культурных событий вошла выставка «Крылья будущего» в музее «Самара Космическая». Она служит интерактивной визитной карточкой Самары как города-организатора ЧМ-2018: на экспозиции представлена история мировых футбольных чемпионатов и развития футбольного клуба «Крылья Советов», включая коллекцию кубков и раритетных футбольных мячей. Пройдет до 31 августа.



Также в десятке лучших: выставка об истории отечественного футбола на ВДНХ в Москве, выставка «Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре» в Русском музее в Санкт-Петербурге, выставка «Родченко и Степанова. Футбол» в Пушкинском музее в Москве, фотовыставка «Юрген Теллер. Россия. Чемпионат мира по футболу-2018» в музее «Гараж» в Москве, фотовыставка «Гол» в Арсенале в Нижнем Новгороде, выставка плакатов чемпионатов мира по футболу в музее Воронина в Саранске, выставка «Футбольный марафон» в музее Фелицина в Краснодаре, выставка «Калининград: спортивная фоторетроспектива» в ГАКО в Калининграде и акция «Футбольная ночь» в музее Машкова в Волгограде.