Самарская усадьба Деда Мороза откроется 26 декабря

Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом с оформленным празднично двориком. Здесь юных гостей будут встречать сказочные персонажи. Ребята в сопровождении веселых снеговиков совершат волшебное путешествие - пройдут через «волшебный» сосновый лес-лабиринт, побывают на 3-х сказочных станциях («Лесное семейство» - световые фигуры оленей, «Сказочная деревня» из 30 домиков в миниатюре, «Волшебная избушка» - горка). В усадьбе гостей ждет новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.На зимних каникулах в гости к Самарскому Деду Морозу приедут его друзья из северных стран – финский Йоуллупукки, якутский Чысхаан, а также наши соседи – татарский Кыш Бабай, чувашский Хёл Мучи, мордовский Якшамо Атя.Напомним, в прошлом году усадьбу на площади Куйбышева посетили более 15 тысячи человек. Посещение будет бесплатным для всех. Открытие - во вторник, 26 декабря, в 16:00.