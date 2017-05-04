Самарская спортсменка выиграла бронзу первенства Европы по сумо

В Тбилиси завершилось юниорское первенство Европы по сумо.



По данным регионального минспорта, в нем принимали участие 290 спортсменов из 13 стран. В составе сборной России в соревнованиях выступала самарчанка Мария Климова, ставшая бронзовым призером.



Мария Климова боролась за медали в возрастной группе до 23 лет (весовая категория до 92 кг). В полуфинале она уступила соотечественнице, а в борьбе за третье место победила соперницу из Венгрии.



Всего по итогам первенства Европы до 23 лет сборная России получила 12 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых медалей.