Самарская шпажистка Ирина Охотникова стала второй на первенстве России по фехтованию
В соревнованиях, где выступили 93 спортсменки, она успешно преодолела групповой этап, обойдя в стадии плей-офф пятерых соперниц.
В финале самарская шпажистка уступила противнице из Москвы Айзанат Муртазаевой со счетом 8:15 и стала серебряным призером первенства России.
В командном первенстве шпажисток Самарская область стала четвертой. Среди юношей в личном зачете лучший результат среди самарских шпажистов показал Александр Гладков, ставший 10-м. В командном зачете Самарская область заняла 4-ое место.
В финале самарская шпажистка уступила противнице из Москвы Айзанат Муртазаевой со счетом 8:15 и стала серебряным призером первенства России.
В командном первенстве шпажисток Самарская область стала четвертой. Среди юношей в личном зачете лучший результат среди самарских шпажистов показал Александр Гладков, ставший 10-м. В командном зачете Самарская область заняла 4-ое место.
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