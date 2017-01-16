Самарская шпажистка Ирина Охотникова стала второй на первенстве России по фехтованию

В финале самарская шпажистка уступила противнице из Москвы Айзанат Муртазаевой со счетом 8:15 и стала серебряным призером первенства России.В командном первенстве шпажисток Самарская область стала четвертой. Среди юношей в личном зачете лучший результат среди самарских шпажистов показал Александр Гладков, ставший 10-м. В командном зачете Самарская область заняла 4-ое место.