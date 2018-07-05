Самарская ракета стала местом "паломничества" иностранных туристов

В дни ЧМ-2018 среди музеев города по посещаемости лидирует центр «Самара Космическая».



Гости непременно хотят увидеть единственную в мире вертикально установленную ракету-носитель «Союз» и экспозицию музейного комплекса. Заодно запоминают: Самара - один из центров российского ракето- и двигателестроения. Чтобы эта фраза стала такой же от зубов отскакивающей, как у нас London is the capital…



О вкладе предприятий Самарской области в освоение космоса шла речь в городском пресс-центре Чемпионата. Заместитель министра промышленности и технологий региона Олег Жадаев рассказал о наших легендарных предприятиях. Это РКЦ «Прогресс», где каждый год производят около 20 ракет-носителей, плюс к этому специалисты центра обеспечивают подготовку изделий к космическим стартам. Второе легендарное предприятие - ПАО «Кузнецов», где выпускают ракетные и авиационные двигатели. На сызранском заводе «Тяжмаш» производят оборудованиедля наземных стартовых комплексов космодромов. Так что мы, по сути, готовим запуски «от и до». Жадаев подчеркнул:



- В космической отрасли страны предприятия нашего региона играют одну из главных ролей. По космической тематике мы уверенно находимся в линейке лидеров России. Сегодня, как показывает практика международного сотрудничества, без наших ракет-носителей не обойтись, ведь в целом проекты базируются на международной кооперации. Понятно, что конкуренты не стоят на месте, готовят свои проекты.



Но и наши конструкторы, производственники тоже смотрят вперед.



Замминистра считает, что интерес наших гостей к звездной тематике абсолютно закономерен. Многие уже заранее, собираясь в Самару, знали, что здесь создают космическую технику. Ну а те, кто не подозревал об этом, были абсолютно ошеломлены, увидев ракету «Союз». Наверняка многие гости хотели бы побывать и на «Прогрессе», но допуск туда надо оформлять заранее, а график игр Чемпионата не позволяет надолго задерживаться в одном городе.



Посол Самары на ЧМ-2018, Герой России, инструктор-космонавт-испытатель Олег Кононенко отметил, что в дни турнира наш город стал по-настоящему праздничным, шумным, красивым, открытым. Эта атмосфера очень нравится самим самарцам, которые впервые за всю историю одновременно принимают десятки тысяч гостей со всего света. Задача посла - давать информацию о городе, его достижениях. А что представит наш город в лучшем свете? Стадион «Самара Арена», самая протяженная на Волге набережная, купеческие особняки и, конечно же, очень весомый вклад в мировую космическую кооперацию.



- Я готовлюсь к своему четвертому полету, в экипаже будут астронавты из США и Канады, - сообщил Кононенко. - Во время подготовки в космических агентствах других стран не раз слышал вопросы о футбольном Чемпионате: успели ли в России построить стадионы, каков уровень нашей сборной, почему для проведения игр выбраны именно эти города, а не иные. Все мы понимаем, что такие масштабные мероприятия, как мировое первенство по футболу, сближают и объединяют людей всех стран. Так же, как и космическая тема, которая межнациональна, интересна всем.