Самарская ракета-носитель отправлена на космодром «Восточный»

В пятницу, 6 октября, ракету-носитель «Союз-2-1б» отправили с РКЦ «Прогресс».



Команду к началу движения железнодорожного состава в Амурскую область дали врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин.



Ракету-носитель для «Восточного» изготовили за 13,5 месяцев при технологическом цикле от 18 до 24. Кроме того, состав с блоками «Союза-2-1б» отправился на 10 суток раньше графика. Через две недели ракета прибудет на космодром, где должна вывести на орбиту гидрометеорологический спутник серии «Метеор-М». Запуск аппарата запланирован на конец ноября.



- Самарская область по праву гордится своим вкладом в освоение космоса. Я рад тому, что благодаря гению конструкторской мысли, таланту и профессионализму работников, контролю, высочайшей ответственности мы и сегодня можем гордиться нашим предприятием, нашим вкладом в обороноспособность страны. Гордиться тем, что такое предприятие расположено именно в Самарской области, - сказал глава региона.