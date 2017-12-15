Самарская ракета - носитель «Союз-ФГ» будет запущена с Байконура в эти выходные

По сообщению Роскосмоса, ее пуск на Международную космическую станцию запланирован на воскресенье, 17 декабря, в 10:21 по московскому времени. В составе основного экипажа космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Дублёры - космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Джанетт Эппс и астронавт ESA Александр Герст.