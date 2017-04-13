Самарская пловчиха завоевала путевку на чемпионат Европы

Самарская пловчиха Ирина Кривоногова, представляющая Центр спортивной подготовки, завоевала золотую награду на дистанции 400 метров комплексным плаванием с результатом 4.45,23. Она улучшила свой личный рекорд сразу на 5 секунд и завоевала путевку на чемпионат Европы, выполнив квалификационный норматив. Второй финишировала Кристина Вершинина (4.47,77) из Ханты-Мансийска, "бронзу" завоевала тольяттинская пловчиха Софья Чичайкина (4.50,65).В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем команда девушек Самарской области (Олеся Чернятина, Анастасия Гуженкова, Софья Чичайкина, Ирина Кривоногова) остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. От соперниц из Свердловской области, ставших третьими, они отстали всего на 0,17 секунды.