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Самарская областная библиотека раскрыла программы «Библионочи»

21 апреля в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует всероссийская акция «Библионочь - 2017», главная тема которой - «Экология по-новому».

Гостей приглашают на площадки: «Экология творчества», «Экология образа», «Экология мысли» и др. Каждая из них предложит участникам альтернативу привычному досугу. Интеллектуальные квесты - взамен компьютерных игр, каллиграфический диктант - вместо тривиальных сообщений в социальных сетях, «живые» книжные выставки - взамен скучных книжных шкафов, классическая музыка - на смену попсе и городскому шуму.

На площадке «Экология творчества» все желающие смогут научиться технологии 3D-иллюстрирования. Литературным источником вдохновения для иллюстраторов станут «Сказки черепахи Кири-Бум» легендарных самарских писателей Вениамина и Владимира Бондаренко.

Вжиться в образ героя детективной истории помогут квестологи из команды «Квестайм», которые проведут в «Кабаре «Черный кот». Отдел искусств предложит «Игру в классику», где каждый желающий сможет продемонстрировать свое знание классической музыки.

Радиостанция «Время звучать!» представит площадку «Живая студия «Время звучать!». Гостями студии станут музыканты Татьяна Елецкая (хэндпан, кахон) и Алексей Зулин (арфа).

Вместе с экскурсиями в книгохранилище библиотеки стартует площадка «Экология образа».

О том, кто такие фураги и какими образами славилась Самара 70-х годов, расскажет писатель, обладатель премии «Дебют» Андрей Олех.

Пообщаться с носителями иностранных языков, понять образ иностранца можно в отделе литературы на иностранных языках.

Компания Juice for you даст всем желающим рекомендации по здоровому образу жизни, а также предложит гостям свежайшие соки и фруктовые коктейли.

Умение писать грамотно, без ошибок никогда не утратит своей актуальности, потому отдельного внимания заслуживает площадка «Экология слова», в рамках которой состоится каллиграфический диктант. Специалист по каллиграфии Николай Воронин проведет мастер-класс по изящному написанию букв, расскажет о гармонии каллиграфии и вместе со всеми примет участие в диктанте, письменными принадлежностями в котором станут перья и чернила.

В Музее книги и истории СОУНБ сотрудники отдела редких книг проведут экскурсии по новой выставке, посвященной поэзии Серебряного века: «Я – изысканность русской медлительной речи...».

Осмыслить самого себя и свои взаимоотношения с окружающими поможет театральный перформанс «Рефлексия» самарского театра «Город» в рамках площадки «Экология мысли». Перформанс основан на пьесе «Иллюзии» Ивана Вырыпаева и представляет собой прямое взаимодействие со зрителем. Артисты театра будут рассказывать добровольцам из зала истории из жизни супружеских пар, коллектив «Дайте Грэмми» представит музыкальную интерпретацию этих историй, а зрители смогут выразить эмоции, вызванные историями и музыкой, при помощи рисования светом – в технике фризлайт.

Кроме того, в рамках площадки дети младшего и среднего школьного возраста смогут поучаствовать в образовательном квесте «Искатель Рун», а газета «Волжская коммуна» и факультет журналистики Самарского университета предложат всем желающим соревнование по написанию лучшего репортажа-сенсации.

Программа Библионочи в СОУНБ:

«Экология творчества»

18:00–21:00 3D-иллюстрирование книги братьев Бондаренко «Сказки черепахи Кири-Бум», 6+

Место: краеведческий отдел, 2-й этаж

18:00–22:00 Живой квест «Кабаре «Черный кот», 16+

Место: буфет, 2-й этаж

19:00–20:00 «Игра в классику»: конкурс на знание классической музыки, 6+

Место: отдел искусств, 2-й этаж

21:00–22:00 Живая студия «Время звучать!»: концерт для арфы с кахоном, 6+

Место: холл 1-го этажа

«Экология образа»

18:00–22:00 «Здоровый образ»: соки и смузи от «Juice for you», 6+

Место: холл 1-го этажа

19:00–22:00 «Образ книги»: экскурсии в книгохранилище, 6+

Время экскурсий: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Для групп по 20–25 человек

Старт экскурсий – в холле 1-го этажа (у отдела регистрации)

19:00–22:00 «Образ иностранца»: встречи с носителями иностранных языков, 12+

Место: отдел литературы на иностранных языках, 3-й этаж

20:00–21:00 «Образы 70-х»: презентация книги Андрея Олеха «Улица Свободы», 16+

Место: многофункциональный зал, 2-й этаж

«Экология мысли»

18:00–20:00 Квест «Искатель Рун», 6+

Галерея «Новое пространство», 1-й этаж

20:00–21:00 «Срочно в номер!»: соревнование команд на лучший репортаж-сенсацию, 16+

Место: зал периодики, 3-й этаж

20:00–22:00 Театральный перформанс «Рефлексия», 12+

Место: конференц-зал, 1-й этаж

«Экология слова»

19:00–22:00 Живая выставка «Я – изысканность русской медлительной речи...»: поэты-юбиляры Серебряного века 6+

Время экскурсий: 19:00, 20:00, 21:00

Место: Музей книги и истории СОУНБ, 1-й этаж

20:00–21:00 Каллиграфический диктант, 12+

Место: галерея «Новое пространство», 1-й этаж

Вход - свободный. 
Дата: 17 апреля 2017 , 12:20
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Автор текста: Ирина Кириллова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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