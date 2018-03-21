Самарская область заняла первое место по явке на выборы среди 13 регионов

Политический консультант Андрей Колядин считает, что это один из лучших показателей по динамике в России.



Он отметил, что в начале кампании по социологическим данным регион находился на 71 месте в списке субъектов РФ по прогнозируемой явке, а по итогу переместился на 36. На прошлых выборах Президента России Самарская область по явке заняла 59 место. Таким образом по итогам минувших президентских выборов Самарская область заняла первое место по динамике явки среди 13 регионов, где за последние полгода поменялось высшее руководство.



Говоря о причинах такого заметного роста показателей в регионе, Андрей Колядин пояснил:



- Если не говорить о федеральных трендах, которые сыграли очень серьезную роль (а это четыре основных направления: работа ЦИК, федерального штаба, самих кандидатов и международная обстановка, которая сыграла на явку и на голосование за президента), я бы хотел, конечно, отметить работу и областного штаба, областной власти. Я был совершенно потрясен 60-процентным результатом в Самаре и Тольятти. И новая власть в Самаре, и сравнительно новая власть в Тольятти очень хорошо справились со своими задачами. Плюс, конечно же, Дмитрию Азарову и его молодой команде удалось доказать, что они эффективно управляют внутренней политикой на территории региона.



Высокая явка, по мнению Андрея Колядина, отчасти свидетельствует и о росте доверия жителей к власти.