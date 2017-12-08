Самарская область заняла 23 место в Национальном туристическом рейтинге

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их турпотенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.



Критериями для оценки российских регионов стали: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства региона, туристская уникальность, экологическое «здоровье» региона, продвижение туристического потенциала в информационном пространстве. В исследовании учитывались мнения и оценки представителей туриндустрии и органов власти.



Лидером Национального туристического рейтинга в этом году стал Краснодарский край. Далее идут Москва и область, Крым и Санкт-Петербург. Самарская область оказалась на 23 месте. Наш регион опережает другие по числу мест в гостиницах и лидирует по количеству ночевок туристов. Последнее, 85 место, занял Чукотский автономный округ.