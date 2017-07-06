Самарская область вошла в тройку лидеров ПФО по вводу жилья в эксплуатацию
В период с января по май 2017 года в Самарской области построили жилья на 51,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Таким образом, наш регион находился на третьем месте по объему строительства в ПФО, на втором месте Республика Башкортостан, где построили жилья на 60,3 миллиарда рублей, на третьем – Республика Татарстан – 67,3 миллиарда рублей.
В январе-мае 2017 года в Самарской области было введено в эксплуатацию 455,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 10,4% от суммарного объема по Приволжскому федеральному округу в целом. По этому показателю наш регион также находится на третьем месте. На втором Республика Башкортостан (720,2 тысячи квадратных метров), на первом Республика Татарстан (927,58 тысячи квадратных метров).
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