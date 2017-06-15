Самарская область вошла в ТОП-5 самых гостеприимных регионов России для инвесторов
В рейтинге делового гостеприимства наш регион получил 81,7 балла из 100 возможных.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, субъекты РФ оценивались по 75 параметрам - от работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса и доступности местных инвестиционных порталов.
По результатам исследования Самарская область заняла пятую строчку рейтинга , оставив преимущество Республике Татарстан (90,8 балла из 100 возможных), Свердловской (83,9 балла), Белгородской (82,2 балла) и Новосибирской областям (82 балла).
Среди плюсов губернии были отмечены транспортная инфраструктура (современный аэропорт и железнодорожный вокзал), хорошая организация работы с инвестором, большое число площадок для организации производства.
По мнению губернатора Самарской области Николая Меркушкина, вхождение региона данный рейтинг служит важным показателем инвестиционной привлекательности губернии и системной работы областного правительства. Глава региона отметил, что за последние пять лет в регионе запущено 64 новых производства, а по итогам прошлого года наша губерния наряду с Московской областью заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства.
- Инвестор, входя в наш регион, обращает внимание прежде всего на высокий уровень организации работы с бизнес-сообществом, состояние и темпы развития транспортной инфраструктуры, широкий выбор площадок для организации производства.Вместе с тем, нам есть еще над чем работать. Необходимо сократить время выдачи разрешения на строительство, существенно снизить стоимость подключения к энергосетям, цену тарифа, то есть улучшить целый ряд позиций, влияющих на создание условий для предпринимательства. Тогда наша губерния будет иметь все шансы стать российским лидером среди инвестиционно-привлекательных регионов, - сказал Николай Меркушкин.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, субъекты РФ оценивались по 75 параметрам - от работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса и доступности местных инвестиционных порталов.
По результатам исследования Самарская область заняла пятую строчку рейтинга , оставив преимущество Республике Татарстан (90,8 балла из 100 возможных), Свердловской (83,9 балла), Белгородской (82,2 балла) и Новосибирской областям (82 балла).
Среди плюсов губернии были отмечены транспортная инфраструктура (современный аэропорт и железнодорожный вокзал), хорошая организация работы с инвестором, большое число площадок для организации производства.
По мнению губернатора Самарской области Николая Меркушкина, вхождение региона данный рейтинг служит важным показателем инвестиционной привлекательности губернии и системной работы областного правительства. Глава региона отметил, что за последние пять лет в регионе запущено 64 новых производства, а по итогам прошлого года наша губерния наряду с Московской областью заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства.
- Инвестор, входя в наш регион, обращает внимание прежде всего на высокий уровень организации работы с бизнес-сообществом, состояние и темпы развития транспортной инфраструктуры, широкий выбор площадок для организации производства.Вместе с тем, нам есть еще над чем работать. Необходимо сократить время выдачи разрешения на строительство, существенно снизить стоимость подключения к энергосетям, цену тарифа, то есть улучшить целый ряд позиций, влияющих на создание условий для предпринимательства. Тогда наша губерния будет иметь все шансы стать российским лидером среди инвестиционно-привлекательных регионов, - сказал Николай Меркушкин.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 июня 2017
130
15 июня 2017
91
15 июня 2017
170
15 июня 2017
137
15 июня 2017 , 19:03
26
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура в апреле-мае 2017 года провела проверку по...
15 июня 2017 , 16:44
110
В рейтинге делового гостеприимства наш регион получил 81,7 балла из 100 возможных. ...
15 июня 2017 , 16:34
130
Самый яркий праздник этого лета состоится в ближайшую субботу, 17 июня, с 10.00 до 16.00....
15 июня 2017 , 16:19
113
На остановках общественного транспорта, оживленных перекрестках и бульварах нередко...
15 июня 2017 , 16:11
91
12 июня Самара присоединилась к всероссийской акции «Мы - граждане России». Ее...
15 июня 2017 , 16:11
92
В Самарском районе много домов разной этажности, построенных вплотную друг к другу. Открытые...
15 июня 2017 , 16:02
124
Напомним, самарские футболисты отправились готовиться к новому сезону ФНЛ в Сербию. Первая...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
12 июня 2017
8081
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
25 мая 2017
7686
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5857
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
2 июня 2017
3442
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
19 мая 2017
1080
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
934
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
1080
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
1033
2
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...