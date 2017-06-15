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Самарская область вошла в ТОП-5 самых гостеприимных регионов России для инвесторов

В рейтинге делового гостеприимства наш регион получил 81,7 балла из 100 возможных.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, субъекты РФ оценивались по 75 параметрам - от работы аэропорта, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса и доступности местных инвестиционных порталов.

По результатам исследования Самарская область заняла пятую строчку рейтинга , оставив преимущество Республике Татарстан (90,8 балла из 100 возможных), Свердловской (83,9 балла), Белгородской (82,2 балла) и Новосибирской областям (82 балла).

Среди плюсов губернии были отмечены транспортная инфраструктура (современный аэропорт и железнодорожный вокзал), хорошая организация работы с инвестором, большое число площадок для организации производства.

По мнению губернатора Самарской области Николая Меркушкина, вхождение региона данный рейтинг служит важным показателем инвестиционной привлекательности губернии и системной работы областного правительства. Глава региона отметил, что за последние пять лет в регионе запущено 64 новых производства, а по итогам прошлого года наша губерния наряду с Московской областью заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства.

- Инвестор, входя в наш регион, обращает внимание прежде всего на высокий уровень организации работы с бизнес-сообществом, состояние и темпы развития транспортной инфраструктуры, широкий выбор площадок для организации производства.Вместе с тем, нам есть еще над чем работать. Необходимо сократить время выдачи разрешения на строительство, существенно снизить стоимость подключения к энергосетям, цену тарифа, то есть улучшить целый ряд позиций, влияющих на создание условий для предпринимательства. Тогда наша губерния будет иметь все шансы стать российским лидером среди инвестиционно-привлекательных регионов, - сказал Николай Меркушкин.
Дата: 15 июня 2017 , 16:44
110
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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