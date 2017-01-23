Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по продажам легковых автомобилей

Согласно рейтингу, составленному аналитическим агентством «Автостат» на основе исследований крупнейших региональных автомобильных рынков России, лидером по продажам машин стала Москва. Здесь за минувший год было продано 200,3 тысячи авто. Это 16% от всего рынка. В Подмосковье было продано 97,5 тысячи легковых авто. Замыкает первую тройку Санкт-Петербург, рынок которого вырос на 3%. За год здесь удалось продать 85,6 тысячи легковушек.Среди нестоличных субъектов РФ на четвертом месте Татарстан с результатом 59,4 тысячи штук проданных авто. В пятерке лидеров по продажам автомобилей -Краснодарский край (48,7 тыс. штук), Самарская область (44 тыс. штук), Башкортостан (43,7 тыс. шт.), Ростовская (35,3 тыс. шт.), Свердловская (33,9 тыс. шт.) и Нижегородская (31,2 тыс. шт.) области.Всего же объем рынка новых легковых автомобилей в России за прошлый год составил 1,26 млн единиц, что на 4% меньше, чем в 2015 году.